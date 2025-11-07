Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は７日、ＯＢの河合竜二氏（４７）が１２月１２日付でＧＭ職に就任すると発表した。札幌の同職は４月に三上大勝氏が退任後、空位となっていた。同氏が現在務めている、クラブの認知度を高める活動をしてきた「コンサドーレ・リレーションズチーム・キャプテン（ＣＲＣ）」の役職は外れる。河合氏は１９９７年、埼玉・西武台高から浦和入り。横浜ＭでのＪ１リーグ２連覇などを経て、１１年に完全移