巨人は４日、ジャパンウィンターリーグ２０２５（２３日開幕、沖縄）に赤星優志投手ら６選手を派遣すると発表した。〈投手〉赤星優志、石田充冴、鈴木圭晋、花田侑樹〈野手〉竹下徠空、平山功太赤星・石田は１２月５日に帰京し、同日に入れ替わりで鈴木・花田が合流予定。