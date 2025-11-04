Snow Man宮舘涼太（32）が、8日から放送のピザーラの新CMに出演する。「赤」がテーマの冬の新作ピザ「紅ズワイのフィッシャーマンズ」などが入った「冬のプレミアムクォーター」をPR。ピザーラマークのオブジェとともに、優雅にたたずむ姿が収められている。試食シーンではカットがかかってもしばらく食べ続けていたという。特に好きなピザは「テリヤキチキン」で「マスタードソースの酸味が好きで、ナゲットと一緒に頼むのが定番