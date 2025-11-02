銀座・並木通りにあるヤーマンの旗艦店「YA-MAN the store GINZA」。その2階に併設された「FACE LIFT GYM(フェイス・リフト・ジム)」は、顔に特化したユニークなトレーニングジムだ。美顔器メーカーであるヤーマンの表情筋ケアのメソッドをもとに、EMSやLEDフォトケアを組み合わせた「顔の筋トレ」プログラムを提供している。顔のたるみが気になり始めたという美容好きの男性記者・鈴木さん(40歳)が体験してみた。○男性も入りやす