育児支援サイトを運営するベビーカレンダー（東京都渋谷区）が、2025年「9月生まれベビーの名付けトレンド」を発表しました。今回は「男の子の名前」ランキングを紹介します。【1〜9位】意外な「名前」がランクイン？TOP9位を全部チェック！「女の子」ランキングも画像でチェック！調査は2025年9月1日から同月25日、同社のサービスを利用した「2025年9月生まれ」の子どもを対象に実施。調査人数は7532人（男の子3840人／女