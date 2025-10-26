10月28日（火）より、セブン‐イレブンから新しいスイーツが登場します。昨年夏に発売し好評だった「かじるニューヨークチーズケーキ」が、秋冬向けにさらに美味しく改良され再登場！濃厚なクリームチーズのコクとレモンの酸味が絶妙に調和し、最後まで飽きることなく楽しめます。片手で食べられる手軽さも魅力的。忙しい日常にぴったりなご褒美スイーツを、ぜひチェックしてみて