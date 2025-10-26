セブン‐イレブン「かじるニューヨークチーズケーキ」秋冬にぴったりな味わい

10月28日（火）より、セブン‐イレブンから新しいスイーツが登場します。昨年夏に発売し好評だった「かじるニューヨークチーズケーキ」が、秋冬向けにさらに美味しく改良され再登場！濃厚なクリームチーズのコクとレモンの酸味が絶妙に調和し、最後まで飽きることなく楽しめます。片手で食べられる手軽さも魅力的。忙しい日常にぴったりなご褒美スイーツを、ぜひチェックしてみてください。

濃厚なチーズとレモンの爽やかさが絶妙！

「かじるニューヨークチーズケーキ」の最大の魅力は、何と言っても濃厚なクリームチーズのコクと、レモンの爽やかな酸味が織りなす絶妙なハーモニーです。

ひと口食べるごとに広がるチーズのまろやかな味わいが、後味をさっぱりと整え、最後まで飽きることなく食べ進められます。

濃厚ながらも軽やかな食感で、秋冬の気温にもぴったりな味わいに仕上げました。

甘じょっぱ党集合♪東京駅「東京ギフトパレット」で味わうあんバタースイーツフェア

塩味効いたビスケット土台がアクセント！

チーズケーキの味わいを引き立てるために、ビスケット生地にもこだわりが光ります。サクサクとした食感とほんのり効いた塩味が、全体の甘さを程よく引き締めてくれます。

このビスケット土台が、クリーミーなチーズケーキと爽やかなレモンを一層引き立て、食べるたびに新しい発見がある美味しさ。

食感と味のバランスが絶妙で、毎日でも食べたくなるような仕上がりです。

忙しい日常のご褒美に！片手で楽しめる絶品スイーツ

「かじるニューヨークチーズケーキ」は、片手で手軽に楽しめるスイーツとして、忙しい日常にぴったり。

濃厚なクリームチーズとさっぱりとしたレモンの酸味が、秋冬の気温に合った絶妙な味わいを提供してくれます。

セブン‐イレブンで10月28日より順次発売されるので、ぜひ新作の「かじるニューヨークチーズケーキ」を手に取って、甘いひとときを楽しんでくださいね。