秋田県警によると、同県東成瀬村でクマに襲われ死亡した男性は同村の佐々木喜行さん（38）と確認した。最初に襲われた70代夫婦を助けに行った可能性があり、顔や頭にクマに引っかかれたとみられる深い傷があった。