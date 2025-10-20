国税庁ストックオプション（自社株購入権）による利益を申告していない疑いがある納税者の情報が国税庁と税務署の間で十分に共有されず、適切な課税につながっていない恐れがあることが20日、会計検査院の調査で分かった。検査院は、2021、22年に少なくとも計約41億5千万円の利益に対し課税漏れがあった可能性が高いとしている。国税庁は指摘を受け、情報の活用法など改善策を税務署に周知。担当者は「真摯に対応し、公平な課