あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……双子座あなたの会話力が輝く日。初対面でも臆する必要はありません。ありのままの自分らしく、心のままに話して大丈夫。あなたのその自然な姿は、きっと相手に安心感を与えます。恋人との会話では、「うん、わかるよ」といった同意や共感の言葉を忘れずに。★第2位……水瓶