千葉地方裁判所下校途中の小学生の女児5人を脅して性的暴行を加えたなどとして、不同意性交致傷や性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた配送業友野勝被告（33）の裁判員裁判で、千葉地裁は14日、懲役24年（求刑懲役28年）の判決を言い渡した。池田知史裁判長は判決理由で、被告がゆがんだ性欲を満たすため抵抗力の乏しい小学生を狙い、女児の生活圏内で物陰に連れ込んで暴行したと指摘。「児童の人格や尊厳を踏みにじり、