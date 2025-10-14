回転寿司チェーンの「くら寿司」が2025年10月14日、公式サイトで山形南館店で起こった迷惑行為に関する声明を発表した。カバーを開けて素手で寿司をナデナデくら寿司をめぐっては11日頃、一般ユーザーのインスタグラムのストーリーズに、店内で迷惑行為をする様子を映した動画が投稿された。制服姿の女子学生が奇声を上げながら爆笑し、レーンを流れる皿の「抗菌寿司カバー」を開けて素手で寿司を撫でたり、醤油のボトルをなめたり