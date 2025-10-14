女優チ・イェウンの活動中断理由が、甲状腺の疾患によるものだという報道が出た。【写真】JINとチ・イェウンの“関係”10月14日、韓国メディア『スポーツ東亜』は、チ・イェウンが体調不良で病院を訪れた際、甲状腺機能低下症と診断され、治療を勧められたと報じた。甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンの分泌が不足することで全身の代謝機能が低下し、疲労感や消化不良、体重増加などの症状が現れるという。チ・イェウンは今年8月