10月も台風が発生しやすい時期といわれています。台風が日本列島に接近すると、頭痛の症状が出る人がいますが、どのような原因が考えられるのでしょうか。頭痛の症状を軽減させる方法や頭痛の予防法などについて、「SOグレイスクリニック」（東京都品川区）院長で脳神経外科専門医、医学博士の近藤惣一郎さんに聞きました。片頭痛が生じている可能性Q.そもそも、頭痛にはどのような種類があるのでしょうか。近藤さん「頭痛には大