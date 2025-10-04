４日の自民党総裁選で第２９代総裁に選出された高市早苗前経済安全保障担当相（６４）が当選後の会見で「馬車馬のように働いていただきます」「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てる」と発言したことで、ネットでは「ワーク・ライフ・バランス」という言葉がトレンド入りしている。「ワーク・ライフ・バランス」とは、日本語で「仕事と生活との調和」の意味。２００７年に政府が策定した「仕事と生活の調和」憲章では、