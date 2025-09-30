白物家電からコメ、飲料水にいたるまで、幅広い生活用品を手がけ、目下、急成長を遂げているのが「アイリスオーヤマ」である。グループ全体で約7800億円を売り上げており、その原動力がユーザー目線の創業者・大山健太郎会長（80）のアイデア商法だ。【大西康之/経済ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】家電だけじゃない！驚異の成長を見せる分野とは？日本の家電が絶滅の危機に瀕している。日立製作所は昨年、家庭用エ