28Æü¸áÁ°7»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤ÎJRÅì³¤Æ»ÀþÀÝÄÅÉÙÅÄ±Ø¤Î±Ø°÷¤«¤é¡Ö¥Û¡¼¥à¾å¤ËÉÔ¿³Êª¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂçºå»ØÎá½ê¤ØÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçºåÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£