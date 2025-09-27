22日ロッテ戦に代打で出場も3試合連続で欠場27日のプロ野球公示で、日本ハムは万波中正外野手を抹消した。22日ロッテ戦（エスコンフィールド）に代打で出場して以降、3試合連続で欠場していた。万波は今季127試合に出場して打率.229、20本塁打56打点、OPS.733をマーク。本塁打数はリーグ3位、昨季まで2年連続でゴールデン・グラブ賞と攻守にチームを支えてきた。しかし、21日ロッテ戦以降はスタメン出場はなく、3試合連続で