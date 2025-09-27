7回の佐々木は0封も…トライネンは8回に失点【MLB】ドジャース 3ー2 マリナーズ（日本時間27日・シアトル）ヒヤヒヤながらも抑えきった。ドジャースのタナー・スコット投手は26日（日本時間27日）、敵地のマリナーズ戦に9回から登板。2死満塁の大ピンチを招いたものの、どうにか切り抜けて勝利に貢献した。「ヒヤヒヤさせすぎ」「よく踏ん張った！」と安堵の声が広がった。スコットが1点差の展開で登板するのは23日（同24日）