1年目のレギュラーシーズンを終えようとしているド軍のキムドジャースに今季から加入したキム・ヘソン内野手のレギュラーシーズン1年目が、まもなく終わろうとしている。5月にはメジャー昇格を果たして打率3割をマークも、左肩の負傷もあって離脱。復帰後も状態は上がらず、ベンチを温める日々が続いている。それでもドジャースは、今後の活躍へ26歳の才能に魅力を感じている。地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」では、