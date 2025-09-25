敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場する【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間25日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場する。3試合ぶり54号本塁打に期待がかかる。23日（同24日）の同戦には「1番・投手」で投打同時出場。今季最長6回を投げて5安打無失点と好投したが、救援陣の乱調で2勝目はならなかっ