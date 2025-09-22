試合前時点でリーグトップの防御率1.60■ヤクルト ー 阪神（22日・神宮）阪神・才木浩人投手が22日、神宮球場でのヤクルト戦で打球が足に当たるアクシデントがあった。神宮球場が騒然となった。才木は6回無死二塁で北村恵吾内野手の打球が右足に直撃。倒れ込み悶絶し、そのままベンチへ下がった。一度マウンドへ戻ってきたが、マウンドでコーチと審判団と話こみ、再び降板した。今季は試合前時点で23試合に登板し、12勝6敗、