【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１７日、自身のＳＮＳで、極左組織として知られる「アンティファ」について、「主要なテロ組織」に指定すると表明した。保守活動家チャーリー・カーク氏の射殺事件を機に進める「過激な左派」への締め付けの一環とみられる。アンティファは、ファシズムや白人至上主義などに反対し、暴力行為も許容する個人やグループの集まりとされる。トランプ氏は「病的で危険な過激左派だ」