インド北部のファリーダーバードにあるスターリング・Gテイク・E−モビリティーの実験室では、新たな電気自動車（EV）用動力モーターの開発が加速している。一般的なEV用モーターとは違い、レアアース磁石を使用しないモーターだ。この技術によるモーターは新しいものではないが、一般に普及していない。インドではスターリング以外にもレアアースを使わないEV用モーターの開発が急ピッチで行われている。中国によるレアアース関連