6月のバンテリンドームに続き今季2度目の始球式■ヤクルト ー DeNA（13日・神宮）モデル、タレント、Mリーグ所属のプロ雀士として活躍する岡田紗佳さんが13日、神宮球場で行われたヤクルト-DeNA戦の始球式に登場。6月に続いて今季2度目の始球式で、またしても頭の上まで脚を振り上げる豪快な投球フォームを披露し、球場をざわつかせた。“役満ボディー”の異名通り、抜群のスタイルを強調した黒のショートパンツ姿で登場。大きく