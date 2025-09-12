女性は男性の趣味を聞いて、彼がどんな人かイメージを膨らませるものです。女性ウケが良い男性の趣味には、いったいどんなものがあるのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性327名に聞いたアンケートを参考に、「『この人いいかも！』と女性が思わず好感を持つ男性の趣味９パターン」をご紹介します。【１】お金をあまりかけずに楽しめる「ランニング」「健康管理がしっかりできてそう」（30代女性）と、ランニングを