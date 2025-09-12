令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災地支援ソフトバンクは12日、令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災地支援のため、義援金200万円を寄付すると発表した。福岡県共同募金会（赤い羽根）を通じて、義援金として被災地域へ寄付する。内訳は福岡ソフトバンクホークス株式会社から100万円、福岡ソフトバンクホークス選手会から100万円となる。連名で「甚大な被害を受けられた皆さ