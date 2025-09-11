◆米マイナー３Ａオクラホマシティー４―６サクラメント（９日、米オクラホマ州オクラホマシティー＝チカソーブリックタウンボールパーク）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が９日（日本時間１０日）、“崖っぷち”で猛アピールした。右肩痛からの復帰を目指し、３Ａのサクラメント戦で５度目のリハビリ登板に臨み、４回２／３を投げ、３安打３失点８奪三振の力投を見せた。期限内で最後のリハビリ登板となることが確実な一