「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝を果たした。藤川球児監督が就任１年目で、歴史的Ｖへ導いた。１９９０年巨人の「９・８」を上回り、ＮＰＢ史上最速Ｖ。２位巨人に１７ゲーム差をつける独走で、一気に頂点へ駆け上がった。藤川監督は優勝が決まり、ゆっくりとマウンドに向かうと、選手らの歓喜の輪の中央に入り、宙を舞った。胴上げ中に人さし指を突き上げる場面や、拳を握ってガッ