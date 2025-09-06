西武・西川愛也が8号先頭打者本塁打含む3安打4打点パーソル パ・リーグ公式戦が6日、3試合が行われた。オリックスは京セラドームで行われた日本ハム戦に3-1で勝利。ソフトバンクはみずほPayPayドームで行われた楽天戦に2-1で勝ち、優勝マジックを「16」とした。西武はベルーナドームで行われたロッテ戦に4-0で勝利し、5月以来となる4連勝を飾った。オリックス先発・曽谷龍平投手は2回に3連打で先制点を許したが、その後は要所