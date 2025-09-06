低めカーブがボールの判定→直後に100.2マイルの剛速球【MLB】オリオールズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）少し苛立ちを見せた。ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地で行われたオリオールズ戦に先発登板し、3回2/3を3安打無失点。緊急登板の中で粘りの投球を見せたが、試合中に見せた“仕草”に日本人も注目していた。2回、5番のコルトン・カウザー外野手との対戦で、大谷はカウント1-1から内