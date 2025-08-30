神戸を勝利に導いたGK新井章太天皇杯連覇を目指すヴィッセル神戸が、PK戦の末にJ3のSC相模原（神奈川県代表）を振り切ってベスト4へ進出した。相模原に先制を許し、延長戦にもつれ込んでも1-1のまま決着がつかなかった一戦でまばゆいスポットライトを浴びたのはゴールキーパーの新井章太。PK戦で相手の1番手のキックを阻止し、流れを引き寄せた36歳のベテランは、ちょっぴりユニークなルーティンでPK戦の感覚を研ぎ澄ませている