テレビの地上波で見られなくなるのは、WBCだけではない──。【もっと読む】来春WBC地上波中継なしの衝撃と舞台裏…日本のテレビ局は交渉機会すらなく排除された放送、広告業界では今、こんな声が広がっている。26日に発表された、米動画配信大手「ネットフリックス」による来年3月のWBCの独占放送権獲得。全47試合をライブとオンデマンドで中継することで、テレビの地上波中継の消滅は決定的となっている。広告代理店関係