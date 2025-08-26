日本人に人気の国「ドイツ」は、古城や中世の街並みといった定番の観光ルートに加え、ヨーロッパの中でも「治安が比較的いい」「英語が通じやすい」「日本からの直行便が多い」など、さまざまな魅力があります。その中でも、ドイツ第2の都市「ハンブルク」は、気軽に街歩きを楽しめる、「女子1人旅」にもおすすめの場所です。世界遺産の倉庫群やグルメ、ショッピングに加え、音楽やサッカーなど熱心なファンが集まるスポットもあり