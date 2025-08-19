J2の大分トリニータは18日、片野坂知宏監督との契約を双方合意のもと、8月18日付で解除することになったと発表した。片野坂氏は1971年4月18日生まれの54歳。鹿児島県鹿児島市出身で、鹿児島実業高校から1990年にマツダへ加入。そのままサンフレッチェ広島の一員となると、サイドバックとして1994年のJリーグステージ優勝にも貢献した。その後、柏レイソルや大分トリニータ、ガンバ大阪などでプレーし、2003年に大分で現役を引退し