TOKYO MXの情報バラエティー番組「5時に夢中！」放送5000回を記念した公開生放送「祝！放送5000回記念5時に夢中！万博」が15日、都内で行われ、月曜レギュラーのマツコ・デラックス（52）が欠席した。マツコは4日と11日の同番組の生放送を欠席していた。仕事で羽田空港で向かった際に腰痛を発症したといい、今週11日の放送ではMCの垣花正アナウンサー（53）は「亜脱臼っていう表現がついてるみたいですけど」「羽田空港の駐車場