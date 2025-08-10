32歳伊東純也はW杯シーズンにベルギー移籍を決意ベルギー1部ヘンクは8月10日、フランス2部スタッド・ランスから日本代表MF伊東純也を獲得したことを発表した。2022年以来、3年ぶりの古巣復帰となる。背番号はエースナンバー「10」を背負う。32歳の伊東は2015年にヴァンフォーレ甲府でプロデビューし、柏レイソルを経て2019年冬にヘンクへ加入。22年夏まで背番号7で在籍し同1部では27ゴールを挙げた。22年夏に当時フランス1部の