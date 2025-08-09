相次ぐ誹謗中傷を受け自ら命を絶った兵庫県の竹内英明元県議の妻がNHK党の立花孝志党首を刑事告訴しました。【写真を見る】竹内英明元県議の死後も続く誹謗中傷立花孝志氏の刑事告訴に踏み切った妻の訴え【報道特集】妻は死後も誹謗中傷が続いていると訴えています。「夫の尊厳を守りたい」刑事告訴に踏み切った妻の思いNHK党の立花孝志党首を刑事告訴した、竹内英明元県議の妻。8月8日、初めて公の場で声をあげた。竹内英明元県