『星のカービィ』と阪急電車がコラボレーションしたガシャポン「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ〜阪急電車『カービィ号』〜」が、9月第2週から、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店、阪急電鉄の駅などに設置されたガシャポン自販機シリーズで順次発売される。【写真】繋げるとめっちゃかわいい！ワドルディなどフィギュアのラインナップ■フィギュアは全4種類今回発売され