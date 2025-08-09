８日午後５時５０分頃、山梨県側の富士山の８合目付近で、東京都東久留米市の男性（５５）が下山中に意識を失った。山小屋関係者が連絡を受け、５合目の総合管理センターに搬送したが、その場で死亡が確認された。県警富士吉田署によると、男性は妻と２人で同日午前６時頃に５合目から登山を開始。午後５時頃に山頂に到着したが、下山途中で体調が悪化した。今夏、富士山の山梨県側での登山者死亡は２人目という。