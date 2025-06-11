眞子さんの出産を認めた小室圭さんと眞子さんがベビーカーを押す写真がスクープされた5月22日、定例会見で出産について聞かれた西村泰彦宮内庁長官は、「申し上げることはない」と一蹴した。ところが30日、秋篠宮家の側近トップである吉田尚正皇嗣職大夫は会見で、「眞子さんに子どもが生まれた」と発表。わずか1週間のうちに、宮内庁の対応が一変した。「秋篠宮ご夫妻は当初、『もう皇室とは関係ない』と無視するつもりでした。し