人間関係は日々の暮らしの中で避けては通れないものです。今回は、対人ストレスにどう立ち向かうかヒントを紹介します。【率直な意見交換】人間関係において、対立や不快な気持ちが芽生えたときに重要なのは、感じたままを率直に伝えることです。場の空気を読みながら、相手が受け入れやすいよう軽やかな言葉を選ぶことで、相手にも自分の気持ちが伝わりやすくなります。【互いの立場を理解する重要性】トラブルが起きた際には、自