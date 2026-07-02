探偵が明かす浮気現場のリアル。「かなり距離は近い感じで」知られざる尾行調査の実態
PIO探偵事務所が自身のYouTubeチャンネルで「【浮気調査】妻が若い男性と…｜PIO探偵事務所 #pio #探偵事務所 #浮気調査」を公開した。本動画は、探偵による実際の浮気調査の様子を収めたもので、対象者である妻が若い男性と密会する一部始終を記録している。
調査開始から1時間後、対象の女性がマンションから20代と見られる男性と一緒に出てくるところから映像はスタートする。二人はどこかへ向かって歩き出し、探偵は一定の距離を保ちながらその様子を冷静に追跡している。
道中、二人は「肩を組むようにして」歩いており、親密な関係であることが伺える。その後、コンビニエンスストアで買い物を済ませて出てきた二人は、「買ったものをシェアしている模様」と報告された。探偵は二人の様子について、「かなり距離は近い感じで仲が良さげです」「かなり楽しそうですね」と客観的な状況を描写し、不貞行為を裏付ける証拠になり得る行動を的確に記録している。
買い物を終えた二人は、再び元のマンションへと戻っていく。探偵は「二人で入っていきました」と語り、対象者が若い男性と同じ建物の中へ消えていく決定的な瞬間を捉えて映像は終わる。探偵の淡々とした実況を通して、浮気調査における張り込みのリアルな実態が伝わる内容となっている。
調査開始から1時間後、対象の女性がマンションから20代と見られる男性と一緒に出てくるところから映像はスタートする。二人はどこかへ向かって歩き出し、探偵は一定の距離を保ちながらその様子を冷静に追跡している。
道中、二人は「肩を組むようにして」歩いており、親密な関係であることが伺える。その後、コンビニエンスストアで買い物を済ませて出てきた二人は、「買ったものをシェアしている模様」と報告された。探偵は二人の様子について、「かなり距離は近い感じで仲が良さげです」「かなり楽しそうですね」と客観的な状況を描写し、不貞行為を裏付ける証拠になり得る行動を的確に記録している。
買い物を終えた二人は、再び元のマンションへと戻っていく。探偵は「二人で入っていきました」と語り、対象者が若い男性と同じ建物の中へ消えていく決定的な瞬間を捉えて映像は終わる。探偵の淡々とした実況を通して、浮気調査における張り込みのリアルな実態が伝わる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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