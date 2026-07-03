「深夜の密通相手は…」探偵の浮気調査が捉えた密会のリアル
PIO探偵事務所が自身のYouTubeチャンネルで「【浮気調査】深夜の密通相手は…｜PIO探偵事務所 #pio #探偵事務所 #浮気調査」を公開した。動画では、深夜に行われたリアルな浮気調査の一部始終が収められており、探偵による緊迫感ある尾行の様子が確認できる。
動画は、深夜の街路を見張る場面からスタートする。張り込み開始から3時間が経過し、ついに状況が動き出す。探偵は「1対出てきました」と静かに報告し、対象者が建物から姿を現したことを確認する。
対象者は1人で出てきたものの、振り返って誰かに向かって手を振るような仕草を見せる。この様子を見た探偵は「手を振っていたので男性が入り口付近まで来ていたと思われます」と冷静に分析。対象者が直前まで密通相手である男性と一緒におり、別れを惜しんでいた状況を推測する、プロならではの鋭い観察眼を披露している。
その後、対象者は1人でまっすぐ駅に向かって歩き出す。探偵は一定の距離を保ちながら慎重に尾行を続け、最後は「〇〇駅から電車に乗ります」と報告。対象者が駅構内に入り、電車に乗るまでの行動を克明に記録し続ける姿が収められている。探偵の地道な調査と、リアルな浮気調査の現場の空気が伝わる映像となっている。
動画は、深夜の街路を見張る場面からスタートする。張り込み開始から3時間が経過し、ついに状況が動き出す。探偵は「1対出てきました」と静かに報告し、対象者が建物から姿を現したことを確認する。
対象者は1人で出てきたものの、振り返って誰かに向かって手を振るような仕草を見せる。この様子を見た探偵は「手を振っていたので男性が入り口付近まで来ていたと思われます」と冷静に分析。対象者が直前まで密通相手である男性と一緒におり、別れを惜しんでいた状況を推測する、プロならではの鋭い観察眼を披露している。
その後、対象者は1人でまっすぐ駅に向かって歩き出す。探偵は一定の距離を保ちながら慎重に尾行を続け、最後は「〇〇駅から電車に乗ります」と報告。対象者が駅構内に入り、電車に乗るまでの行動を克明に記録し続ける姿が収められている。探偵の地道な調査と、リアルな浮気調査の現場の空気が伝わる映像となっている。
YouTubeの動画内容
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