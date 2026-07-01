「悪い人が寄ってくる」原因はこれだった。人間関係のトラブルを招く共通点6つと対処法
カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「『これしてない？』この行動…悪い人が寄ってくる！どこに行ってもトラブルが増える共通点6つと対処法」と題した動画を公開した。動画では、行く先々で「悪い人」が寄ってきやすい人の共通点と、その対処法について心理学の観点から解説している。
Ryotaはまず、悪い人が寄ってくる人の共通点の1つ目として「その場だけ丸く収めようとする」行動を挙げる。「嫌なことをされたら、本当は怒っていい」と述べ、穏便に済ませようと下に出る対応が相手を増長させ、結果的にストレスを持続させると指摘した。
2つ目は「押しに弱い性格と発言」だ。要求を通しやすい相手だと思われることを防ぐため、「とにかく速決を避ける」という具体的な対処法を提案する。続いて「警戒心がない」ことについて、人に好かれたいという欲求から無防備になり、相手の欠点が見えなくなってしまうと解説した。
さらに、「孤立していると人に伝えている」「すぐ自己開示する」「すぐに与えてしまう」といった行動も、悪い人から狙われやすい要因だと語る。孤立していると自ら発信することは、自然界で群れから離れた草食動物のように標的になりやすいと例えを用いて警鐘を鳴らした。また、SNSなどで安易に健康上の課題などの弱みを自己開示することや、見返りがない相手にまで過剰に与え続けることも、悪意のある人間を引き寄せる原因になると注意を促している。
最後にRyotaは、人間関係には「警戒から始まり、徐々に自己開示へと進む段階がある」と語り、この手順をすっ飛ばすとうまくいかないと結論付ける。「私は大丈夫と思わずに慎重になろう」と述べ、自責するのではなく適切な知識を身につけることで、今後の人間関係は劇的に変わると視聴者にエールを送った。
Ryotaはまず、悪い人が寄ってくる人の共通点の1つ目として「その場だけ丸く収めようとする」行動を挙げる。「嫌なことをされたら、本当は怒っていい」と述べ、穏便に済ませようと下に出る対応が相手を増長させ、結果的にストレスを持続させると指摘した。
2つ目は「押しに弱い性格と発言」だ。要求を通しやすい相手だと思われることを防ぐため、「とにかく速決を避ける」という具体的な対処法を提案する。続いて「警戒心がない」ことについて、人に好かれたいという欲求から無防備になり、相手の欠点が見えなくなってしまうと解説した。
さらに、「孤立していると人に伝えている」「すぐ自己開示する」「すぐに与えてしまう」といった行動も、悪い人から狙われやすい要因だと語る。孤立していると自ら発信することは、自然界で群れから離れた草食動物のように標的になりやすいと例えを用いて警鐘を鳴らした。また、SNSなどで安易に健康上の課題などの弱みを自己開示することや、見返りがない相手にまで過剰に与え続けることも、悪意のある人間を引き寄せる原因になると注意を促している。
最後にRyotaは、人間関係には「警戒から始まり、徐々に自己開示へと進む段階がある」と語り、この手順をすっ飛ばすとうまくいかないと結論付ける。「私は大丈夫と思わずに慎重になろう」と述べ、自責するのではなく適切な知識を身につけることで、今後の人間関係は劇的に変わると視聴者にエールを送った。
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主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。