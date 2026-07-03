【ユニクロ最新チラシ】エアリズム商品がお買い得！話題のボトムスやTシャツ、オンオフ使えるレーヨンブラウスなど夏のスタメン服も今が買い《7月9日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年7月3日から9日まではエアリズムメッシュをはじめとした高機能アイテムから話題のボトムスや最旬トップスまで、梅雨から夏にかけて使えるスタメン服がお得に大集合しています。「夏、何着よう......」と迷っている人はまずはユニクロに行くのが正解かも。

中でも特に注目のアイテムを厳選して紹介します。

夏は動きやすくて涼しいアクティブジョガーパンツが大活躍

●ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ（期間限定価格1990円）

ストレッチが効いて驚くほど動きやすく、エアリズムの素材で汗をかいてもサラッと快適な履き心地です。

カジュアルな印象の強いジョガーパンツですが、この「ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ」はクリーンなデザインと使いやすいカラーで上品さも備えているので、着こなし次第ではオフィスにもマッチします。

この夏の旅行やアウトドア、ワークアウトなど、オンオフで大活躍間違いなしの本命アイテムです。

●レーヨンブラウス（期間限定価格1990円）

レギュラーフィットにアップデートされ、よりすっきり＆スマートな着こなしが可能になったレーヨンブラウス。

レーヨン特有のナチュラルな光沢感＆とろみが女性らしさと上品さを演出してくれるので、着るだけで全方位に好感度◎なコーデが完成します。

バランスの取りやすい丈感で、インしてもしなくても着こなしが決まるので使い勝手は抜群。合わせるアイテム次第でカジュアルに振ることも可能です。

洗濯後もシワになりにくく、ノーアイロンでサッと着られて便利です。

●EZYワイドストレートジーンズ（期間限定価格3990円）

ハードな見た目ながら、裏地はソフトパイル素材でスウェットのような柔らかな履き心地。さらにウエストの一部がゴムになっているので嫌な締め付け感がなく、長時間履いていても疲れません。

広がりすぎない控え目なワイドシルエットなので、すっきりとした印象にまとまります。大人女性も履きこなしやすい1本です。

その他、夏の大本命のUNIQLO U「クルーネックT」（990円）をはじめとしたTシャツ各種、オンオフ使える「エアリズムコットンカノコ」（1990円）、ちょうどいい透け感が可愛い「シアークルーショートカーディガン／ウォッシャブル」（1990円）、さらにUNIQLO：C「スウェットワイドショーツ」（1990円）、「デニムキュロット」（2990円）などの人気のボトムス、楽ちんで動きやすい「ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ（キッズ）」（1290円）なども特別価格で登場しています。

また、「エアリズムタンクトップ」(1990円)や「エアリズムキャミソール」（1990円）、遮熱機能付き「UVカットコンパクトアンブレラ／遮熱」（1990円）など、夏に頼れる高機能アイテムもお買い得になっています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部