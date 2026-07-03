YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「【しまむら購入品】全6点良いもの探せた自信アリ！高い服を買わずに作るアラフィフ夏カジュアル」と題した動画を公開しました。動画では、しまむらで購入した夏向けのカジュアルアイテム6点を紹介し、大人が着こなすための実践的なコーディネート術を提案しています。

動画の冒頭でゆかりんさんは、セレクトショップにありそうな素敵なアイテム6点を紹介。その総額が7000円以下に収まったことに対し、「合計7000円はバグでしょう」と驚きを語っています。

まず注目したのは、ボーダー柄のアメリカンスリーブのニットワンピースと、パイル生地のタンクトップです。アメスリ単体では「脇肉が丸見え」になってしまうというアラフィフならではの悩みを解決するため、下にタンクトップを重ねるレイヤードスタイルを提案し、「うまい具合に見えなくなる」と解説しています。

続いて、トレンドの「アラベスクレースT」と同色のカップ付きキャミソールの組み合わせを紹介。「目の細かいレースを選ぶと高見えします」と選び方のコツを語り、デニムと合わせて「痛く見えない」上品な着こなしを披露しました。

さらに、シンプルな赤いロゴTシャツと、丈が長めで足さばきの良い黒の「リブフレアスカート」も登場します。タイトなシルエットで腰回りが気になる際には、シャツの腰巻きや大判ストールを活用するテクニックを紹介。また、カジュアルになりすぎないよう、シルバーやゴールドのアクセサリーを「ジャラづけ」することで、大人っぽく洗練された印象に仕上げる工夫も語られました。特にキャップを被るスタイルでは、「絶対にアクセサリーを一緒に盛るっていうのは必要」と強調しています。

プチプラアイテムを上手にレイヤードし、気になる体型をカバーしながら上品に見せるテクニックは、日々のコーディネートの参考になりそうです。お手頃価格で夏のワードローブを充実させたい方は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:00

企画スタート：しまむら夏カジュアル服6点を約7000円で購入
01:06

ボーダーワンピースとタンクトップの「脇肉隠し」レイヤード
02:53

2枚で2000円以下！レーストップスとキャミソールの組み合わせ
05:08

大人も着やすいロゴTシャツと優秀リブフレアスカート
07:22

しまむらアイテムを使ったアラフィフ向け夏カジュアルコーデ披露

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