『TO BE HERO X』エンディングムービー SennaRin「KONTINUUM」 中国を拠点に若者から絶大な人気を誇る「bilibili」と、これまで数多くの名作を世に送り出してきた「アニプレックス」による完全オリジナルアニメーション『TO BE HERO X』がフジテレビほかで放送・Netflix、Prime Videoほかにて配信中だ。ここは「信頼値」によってヒーローのランキングが入れ替わる世界。人々の信頼を得れば得るほどヒーローは力を蓄え、信頼を