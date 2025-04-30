Tencent Video¡ÊÆ­¿Ö»ëÉÑ¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡õ»þÂå·à¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç1°Ì¤òµ­Ï¿¤·¤¿Ãæ¹ñ»þÂå·à¡ØËÌ·î¤È»çÀ²¡ÁÎ®¸÷¤ËÉñ¤¦µ¶¤ê¤Î²¦ÈÞ¡Á¡Ù¤Ï¡¢Éð½Ñ¤ËÄ¹¤±¤¿¸½Âå¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¸ÅÂåÀ¤³¦¤Ë¥È¥ê¥Ã¥×¤·¤ÆËÁ¸±¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ËÜºî¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡Ø¥­¥å¡¼¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¡Ù¤Î¥¸¥å¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥À¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹­¤²¤ëÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¡¼3¿Í¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¥È¥Ã¥×