大谷翔平が「僕、野球をやめちゃうと思います」と驚きの発言、その真意とは…？ “世界のオオタニ”が明かした、野球人生を“終える時”〉から続くドジャースの大谷翔平（30）が今月19日、自身のSNSで、妻・真美子さんとの間に第一子女児が産まれたことを発表。父親になった大谷は今後、どのような活躍を見せてくれるのか。日本だけでなく、世界中が彼の一挙手一投足に注目している。【貴重画像】小さくて可愛いすぎる…“大谷